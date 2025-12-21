Thymianplätzchen gehören für mich zur Weihnachtszeit wie der Weihnachtsbaum oder auch kleine Überraschungen. Solange ich zurückdenken kann, gab es für mich noch kein Fest ohne. Als Kind erinnere ich mich an gemeinsame Backstunden mit den Eltern und daran, dass wir Schwestern leise, still und heimlich in der Speisekammer gewühlt haben, um die Dose zu finden, in denen die köstlichen Weihnachtsboten aufbewahrt wurden.