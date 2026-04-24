Rostock - Mit dem Olympiasieg in Montreal wurde vor knapp 50 Jahren die erfolgreichste Zeit der Fußball-Nationalmannschaft der DDR gekrönt. Durch einen 3:1-Erfolg über Polen im Endspiel am 31. Juli 1976 nahmen die Staatsamateure die Goldmedaille entgegen. Ein halbes Jahrhundert nach dem größten Erfolg haben sich acht ehemalige Spieler in Rostock erstmals zusammengesetzt. "Wir haben festgestellt, dass es Zeit wurde, weil wir fast keine Zeit mehr haben", sagte Gerd Kische, der gemeinsam mit dem Fußball-Drittligisten Hansa Rostock das Ehemaligen-Treffen organisiert hatte.