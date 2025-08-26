Über mehr als 100 kleine und große Sportbegeisterte in der Otto-Gießler-Halle konnte sich am vergangenen Samstag der SV Motor Katzhütte freuen, denn zur neuerlichen Auflage des Familiensportfestes, das diesmal im Zeichen von Olympia stand, war man nahezu ausgebucht: 29 Mädchen und Jungen in Begleitung ihrer Eltern, Großeltern und Geschwister waren der Einladung gefolgt, einen abwechslungsreichen Vormittag mit sportlicher Betätigung zu verbringen. Die Gastgeber hatten sich wieder einiges einfallen lassen, um zum Bewegen zu animieren und spielerisch den Bewegungsdrang zu fördern. Darin haben Diana, Vivien, Nicole und Sandy, die Übungsleiterinnen der Nachwuchsgruppen, natürlich Erfahrung, gibt es bei den wöchentlichen Sportstunden des Nachwuchses, die inzwischen auch gerne von Kindern aus den umliegenden Orten besucht werden, stets fantasievolle Spiel- und Sportideen ...