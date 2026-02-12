Olympisches Eishockeyturnier NHL-Stars führen Eishockey-Team zu Olympia-Auftaktsieg

Neben dem 30-Jährigen gaben auch acht weitere in Nordamerika beschäftigte Profis ihr Olympia-Debüt. Die NHL hatte erstmals seit 2014 wieder ihren Spielern die Freigabe für Winterspiele erteilt. Dies sorgt in Mailand für ein Spektakel-Turnier der Extraklasse. Der deutsche Kader gilt als der beste überhaupt in der Geschichte des Deutschen Eishockey-Bundes. Neben Draisaitl gehören auch Stützle, Moritz Seider und Grubauer zur NHL-Spitze. Der 24 Jahre alte JJ Peterka ist auf dem Weg dorthin.