Mailand - Spieler, Fans und IOC fiebern dem wohl besten Eishockey-Turnier der Geschichte entgegen, aber viel Zeit bleibt den Stars nicht. Erst am Sonntagmittag trafen die meisten Superstars aus der nordamerikanischen Profiliga NHL, die bei den Olympischen Winterspielen für die größte Attraktion sorgen sollen, in Mailand ein - zwei Tage nach der offiziellen Eröffnungsfeier. "Die Rückkehr der NHL-Spieler ist ein großer Schritt für uns, wir haben das schon lange angestrebt", sagte IOC-Sportdirektor Pierre Ducrey - da waren die NHL-Millionäre bis auf drei Ausnahmen noch gar nicht gelandet.