Mailand - Kanadas Eishockey-Superstars sind entzaubert und die USA zum dritten Mal nach 1960 und 1980 Olympiasieger. Am Sonntag gewann der Weltmeister durch ein 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0) nach Verlängerung gegen den großen Erzrivalen in Mailand zum Abschluss der Winterspiele die Goldmedaille. Kanada verlor ohne den verletzten Kapitän Sidney Crosby damit erstmals nach 2002 und 2010 ein Olympiafinale gegen die USA.
Olympisches Eishockey-Finale Kanada entzaubert: USA gewinnt Eishockey-Turnier bei Olympia
dpa 22.02.2026 - 16:54 Uhr