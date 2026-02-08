Wieder Olympia-Ärger für Loch

Für Topfavorit Felix Loch waren die Wettbewerbe eine Enttäuschung. Schon zur Halbzeit stellte der 36-Jährige seinen Schlitten zerknirscht in die Ecke. Die ersehnte Medaille bei seinen fünften Winterspielen war in weite Ferne gerückt. Im ersten und dritten Lauf fuhr er auf der Startrampe an die Bande. "Es war ein minimaler Streif, der kostet nicht so viel Zeit. Die Zeit verliere ich von oben nach unten", sagte Loch und haderte mit seinem Material: "Es scheint vielleicht nicht genau das richtige Set-up zu sein. Schade, dass es gerade bei Olympia passiert", sagte der Berchtesgadener.

Schon 2018 in Pyeongchang hatte er ein olympisches Rennen verpatzt. Vor dem Finallauf lag er in Führung, leistete sich dann einen Fehler in Kurve neun und verpasste so seinen olympischen Gold-Hattrick im Einzel nach seinen Siegen zuvor in Vancouver 2010 und Sotschi 2014. In Peking war er kraftlos Vierter geworden, nachdem ihn eine Corona-Infektion geschwächt hatte.