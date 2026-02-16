Olympische Winterspiele: Ski-Ass Straßer im Schneetreiben von Bormio weit zurück

Bormio - Skirennfahrer Linus Straßer hat im olympischen Slalom nur noch geringe Chancen auf eine Medaille. Der WM-Dritte geht mit 1,41 Sekunden Rückstand auf die Podestplätze ins Finale (13.30 Uhr/ZDF und Eurosport). Im ersten Durchgang lag der Münchner damit zwischenzeitlich auf Rang zwölf. "Es ist nicht einfach, Kurssetzung, Sicht, der Hang. Du könntest mich noch zehnmal runterfahren lassen, ich wüsste nicht, ob ich schneller fahren könnte. Es ist immer so ein bisschen frustrierend, solche Rennen", sagte Straßer im ZDF.