Die maximal 45 Kilogramm schweren Männer-Schlitten wurden erstmals im Wettkampf gefahren. Erst nach dem Weltcup-Finale testeten sie die Geräte mit verbesserter Aerodynamik auf dem Eis in Altenberg. Nach dpa-Informationen wurden sie wie auch die Anzüge vor allem in der Aerodynamik verbessert. Dafür gibt es sogar einen Grotheer-Dummy für den Windkanal, damit er nicht immer bei gut 130 Kilometer pro Stunde selbst im Windkanal liegen muss.

Disqualifikation vom Ukrainer kurz vor dem Start

Überschattet wurden die Skeleton-Rennen von der Causa des Ukrainers Wladislaw Heraskewytsch, der kurz vor dem Start vom olympischen Wettbewerb ausgeschlossen worden war, weil er einen Helm mit Bildern von im Krieg gegen Russland getöteten Sportkollegen tragen wollte. Dies war ihm mehrfach vom IOC untersagt worden. Politische Botschaften sind Athleten in olympischen Wettbewerben verboten. Auch sein Einspruch beim Sportgerichtshof Cas wurde abgewiesen.