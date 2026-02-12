Abschied von der olympischen Bühne

Mit dem siebten Olympia-Gold verabschieden sich Wendl/Arlt von der olympischen Bühne. Ans Aufhören denken sie aber noch nicht. "Wir sind so fit wie lange nicht. Unterm Strich kann man sagen, dass das fitteste Duo Wendl/Arlt dasteht, das es je gegeben hat", meinte Wendl.

Ihre Karriere wollen sie unbedingt in ihrer Heimat am Königssee beenden, um Familien und Freunden etwas zurückzugeben. Der Bahn-Neuaufbau sollte zur WM 2028 abgeschlossen sein, steht aber auf der Kippe. "Das ist unser Ziel. Und wir wollen zum Abschluss in diesem Winter noch die große Kristallkugel im Gesamt-Weltcup holen", sagte Arlt. Nach sieben von neun Stationen führt der Bayern-Express souverän.

Nur noch Norwegens Langläufer Klaebo besser

Von den noch aktiven Sportlern ist in der Olympia-Medaillen-Wertung nur noch der norwegische Skilanglauf-Star Johannes Hoesflot Klaebo mit siebenmal Gold, einmal Silber und Bronze erfolgreicher. Diese Bilanz könnte er aber schon an diesem Freitag weiter aufbessern.