Die Sportlerinnen und Sportler bekommen von den Drohnen-Kameras übrigens kaum etwas mit. Die Ski-Asse und Rodler berichten, dass sie unter ihren Helmen und wegen des Fahrtwindes kein Summen vernehmen. Und bei Indoor-Events ohne Helm? Der deutsche Eisschnellläufer Felix Maly berichtete, dass ihn jener Ton gar nicht störe. "Nein, gar nicht. Die Halle ist so laut, viel lauter als die Drohne." Bis auf die Wettkämpfe in Eishockey, Eiskunstlauf und Curling kommen Drohnen laut Exarchos bei allen Sportarten zum Einsatz.