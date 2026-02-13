Olympische Winterspiele: Intakte Goldchancen für alle deutschen Skeleton-Frauen

Die deutschen Skeleton-Frauen haben zur Halbzeit der olympischen Rennen allesamt intakte Gold-Chancen. Vor den beiden abschließenden Läufen an diesem Samstag liegt das deutsche Trio unter den besten Vier. Olympia-Debütantin Susanne Kreher vom Dresdner SC hat nur vier Hundertstelsekunden Rückstand auf die führende Österreicherin Janine Flock, die in Lauf eins Bahnrekord fuhr. Dritte mit 0,13 Sekunden Rückstand auf Platz eins ist Jacqueline Pfeifer von der RSG Hochsauerland, die 2018 in Pyeongchang überraschend Olympia-Silber und im vergangenen November den Weltcup auf der neuen Bahn in Cortina gewonnen hatte. Nach einigen Fehlern im oberen Teil der Bahn setzte sie mit Bahnrekord im zweiten Lauf ein Zeichen. „Der zweite Lauf war noch nicht perfekt, aber wesentlich besser. Ich kann noch viel besser fahren und bin entspannt für morgen“, sagte Pfeifer in der ARD.