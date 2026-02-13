 
Zur Halbzeit liegen drei Deutsche unter den besten Vier. Nur eine Österreicherin ist bisher hauchdünn schneller.

Olympische Winterspiele: Intakte Goldchancen für alle deutschen Skeleton-Frauen
Die Beste des deutschen Trios: Susanne Kreher. Foto: dpa/Michael Kappeler

Die deutschen Skeleton-Frauen haben zur Halbzeit der olympischen Rennen allesamt intakte Gold-Chancen. Vor den beiden abschließenden Läufen an diesem Samstag liegt das deutsche Trio unter den besten Vier. Olympia-Debütantin Susanne Kreher vom Dresdner SC hat nur vier Hundertstelsekunden Rückstand auf die führende Österreicherin Janine Flock, die in Lauf eins Bahnrekord fuhr. Dritte mit 0,13 Sekunden Rückstand auf Platz eins ist Jacqueline Pfeifer von der RSG Hochsauerland, die 2018 in Pyeongchang überraschend Olympia-Silber und im vergangenen November den Weltcup auf der neuen Bahn in Cortina gewonnen hatte. Nach einigen Fehlern im oberen Teil der Bahn setzte sie mit Bahnrekord im zweiten Lauf ein Zeichen. „Der zweite Lauf war noch nicht perfekt, aber wesentlich besser. Ich kann noch viel besser fahren und bin entspannt für morgen“, sagte Pfeifer in der ARD.

Auch Kreher zauberte starke Läufe ins Eis des Cortina Sliding Centres. Die 27-Jährige, die 2023 völlig unerwartet Weltmeisterin in St. Moritz wurde, löste erst beim Weltcup-Finale auf ihrer Heimbahn in Altenberg das Olympia-Ticket. Nun kämpft sie mit um Gold. „Es hat super Spaß gemacht, das hat mich ein bisschen beflügelt“, sagte Kreher.

Peking-Olympiasiegerin Hannah Neise vom BSC Winterberg liegt hinter Pfeifer auf Rang vier. Die 25-Jährige hat 0,24 Sekunden Rückstand auf Bronze.