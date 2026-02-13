Cortina d'Ampezzo - Wenige Tage nach dem Horror-Sturz von Ski-Star Lindsey Vonn hat der Chefarzt, unter dessen Leitung die US-Amerikanerin operiert wurde, Einblick in die bisherige Behandlung gegeben. "Wir haben unsere Pflicht getan. Wir wussten, dass bestimmte Situationen eintreten könnten und waren darauf vorbereitet", sagte Dr. Stefano Zanarella der italienischen Zeitung "Corriere della Sera". Man habe den komplizierten Fall mit einem Expertenteam betreut und sei mit dem Genesungsprozess zufrieden.