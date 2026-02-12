Christopher Grotheer liegt beim Skeleton-Wettbewerb in Cortina d'Ampezzo auf Medaillenkurs. Nach zwei von vier Läufen belegt der Sieger der Olympischen Spiele 2022 in Peking den dritten Rang, sein Rückstand auf Spitzenreiter Matt Weston aus Großbritannien beträgt 0,46 Sekunden. Axel Jungk aus Dresden liegt sogar noch etwas besser im Rennen als der 33-Jährige vom BRC Thüringen. Der Sachse muss drei Zehntelsekunden aufholen, wenn er Weston in den verbleibenden beiden Läufen am Freitagabend (ab 19.30 Uhr) noch vom Thron stürzen will.