Nur Olympia-Neulinge im Kader

"Sie ist enorm wichtig und ihre Stimme hat Präsenz in der Kabine", befand MacLeod. Und diese Stimme scheint sie nutzen zu wollen. "Wir wollten uns für Olympia qualifizieren, jetzt sind wir hier, jetzt müssen wir die Messlatte höher legen", sagte Jobst-Smith, für die die Winterspiele eine Premiere sind. Wie für das gesamte Team. Kapitänin Daria Gleißner von den Memmingen Indians musste 2014 in Sotschi vor dem Start verletzt abreisen. Seitdem haben es die deutschen Frauen nicht wieder auf die Olympia-Bühne geschafft. Und die ist wichtig für ihren Sport.