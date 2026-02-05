Olympische Winterspiele: DOSB-Chef verteidigt Draisaitl-Wahl zum Fahnenträger

"Klar ist es eine Auszeichnung, wenn man lange dabei ist. Aber es ist auch eine Auszeichnung, wenn man in den USA ein Superstar ist, auf den die halbe Welt guckt, und es ist eine Ehre, wenn so ein Superstar in unserem Team die Fahne trägt", sagte Weikert. Draisaitl erhielt bei den männlichen Kandidaten mehr als 51 Prozent der Stimmen von den Sportfans bei einer Onlinewahl und knapp 41 Prozent aus dem deutschen Olympia-Team.