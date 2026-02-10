Predazzo - Das deutsche Skispringteam hat bei den Olympischen Winterspielen eine Medaille knapp verpasst. Im Mixed-Wettbewerb sprangen Einzel-Olympiasieger Philipp Raimund, Felix Hoffmann, Selina Freitag und Agnes Reisch von der Normalschanze im italienischen Predazzo auf Platz vier. Gold sicherte sich Slowenien überlegen vor Norwegen und Japan. Dem deutschen Team fehlten nach insgesamt acht Sprüngen nur 1,2 Punkte zu Bronze. Am Montag hatte Raimund noch sensationell für Einzel-Gold gesorgt.