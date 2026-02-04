Vanessa Voigt (Biathlon, 28 Jahre, SV Rotterode): Thüringens einzige Top-Biathletin gilt als eine der sichersten Schützinnen der Welt. Ihrem zweiten Olympia-Auftritt sieht sie gelassen entgegen. Warum? 2022 in Peking gewann Voigt mit Staffel-Bronze bereits Edelmetall und verfehlte im Einzel um die Winzigkeit von 1,3 Sekunden Bronze. Vor allem aber: Nach harter Leidenszeit mit mentalen und körperlichen Problemen und dem vorzeitigen Ende der vergangenen Saison hat sie sich wieder in die Mannschaft gekämpft. In Antholz feierte sie vor zwei Jahren ihren ersten Weltcup-Sieg in der Single-Mixed-Staffel. Wenn das kein gutes Omen ist. Dass die Biathleten fernab anderer Wettkampfstätten austragen müssen, findet sie indes weniger schön: „Das wird eher wie eine WM werden“, erklärt Vanessa Voigt. Lucas Fratzscher (Biathlon, 31 Jahre, WSV Oberhof 05): Der Fleischermeistersohn aus Schleusingen erfüllt sich mit einer ersten Olympiateilnahme einen Kindheitstraum. „Ich bin unglaublich stolz, dass ich das geschafft habe“, sagte der 31-Jährige nach der Nominierung. Diese hing am seidenen Faden, erfüllte er doch die Kriterien für die Teilnahme nur halb. Seinen bislang größten Erfolg feierte er mit dem Gewinn der IBU-Cup-Gesamtwertung im Jahr 2020. Seither pendelt Lucas Fratzscher zwischen Weltcup und der zweiten Liga im Biathlon. Stetigkeit und Bodenständigkeit zeichnen ihn aus, neben dem Biathlon ist er großer Surf-Liebhaber. Aktuell ist er mit der deutschen Biathletin Marlene Fichtner zusammen, die 2024 deutsche Meisterin wurde, was dem Paar eine hohe Aufmerksamkeit beschert.