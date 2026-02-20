In allen Durchläufen ein Start-Ziel-Sieg

Maier, die zuletzt gesundheitlich leicht angeschlagen war, kam gut in den Wettkampf und entschied die Qualifikation für sich. Auch in den K.-o.-Runden, in der jeweils die beiden schnellsten von vier Läuferinnen weiterkamen, hinterließ sie einen sehr starken Eindruck - getragen von der Euphorie aus den jüngsten Erfolgen bei zwei der zurückliegenden drei Weltcups. In allen vier Läufen war sie von Beginn an in Führung und verteidigte ihren Vorsprung bis ins Ziel.