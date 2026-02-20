Livigno - Erst küsste Daniela Maier freudestrahlend ihre Goldmedaille, ehe ihr bei der deutschen Hymne die Tränen über das Gesicht liefen: Dank einer herausragenden Leistung hat sich Maier zur ersten deutschen Olympiasiegerin im Ski Cross gekrönt. Vier Jahre nach dem Bronze-Drama von Peking setzte sich die 29-Jährige bei den Winterspielen in Italien im Finale souverän durch. Sie verwies Fanny Smith aus der Schweiz und die Schwedin Sandra Näslund auf die weiteren Medaillenplätze und feierte damit den größten Erfolg ihrer Karriere.