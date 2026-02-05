Da ist schon ein ein bisschen Aufregung im Ort. Nach 50 Jahren heißt es wieder, bei den Olympischen Spielen Daumen drücken für einen Sportler, der in Goldlauter-Heidersbach heimisch ist. 1976 war es Biathlet Manfred Geyer, der bei den Spielen in Innsbruck an den Start ging und zusammen mit Karl-Heinz Menz, Frank Ullrich und Manfred Beer die Bronzemedaille gewann. Als Schlussläufer der DDR-Staffel stürmte er vom siebten auf den dritten Platz.