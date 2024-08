"Ich habe meinen Frieden mit Paris gemacht", sagte Kaul. Auf den missglückten ersten Tag, an dem für ihn das "mentale Kartenhaus" zusammengestürzt und auf den auch "die eine oder andere Träne" gefolgt war, antwortete Kaul mit einer klaren Leistungssteigerung. Nachdem tragischen Verletzungs-Aus 2021 bei den Spielen in Tokio und einem schwierigen Wettkampf in Paris könnte sein olympisches Happy End in Los Angeles 2028 folgen.

"L.A. steht schon noch auf der Liste, vielleicht dann als letzter Zehnkampf der Karriere", sagte Kaul. "Wenn die Steigerung so weitergeht, wäre es gut." Olympia in den USA ist auch für Neugebauer ein großes Ziel, wenngleich er nach der großen Anspannung nicht zu weit in die Zukunft blicken mochte. "Da muss ich erst mal heimgehen, richtig drüber nachdenken", sagte Neugebauer, dem die Mama nach dem Silber-Coup etwas ins Ohr flüsterte. "Einfach nur, dass sie stolz auf mich ist."