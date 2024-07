Dion hatte im Dezember 2022 bekannt gemacht, dass bei ihr das sogenannte Stiff-Person-Syndrom diagnostiziert worden sei. Die Krankheit könne überall im Körper zu Muskelkrämpfen führen, so dass etwa ihre Hände oder Füße erstarren würden, sagte sie kürzlich in einem TV-Interview. Sie habe Probleme beim Gehen und beim Singen. Die "My Heart Will Go On"-Sängerin musste alle für 2023 und 2024 geplanten Termine ihrer "Courage World Tour" in Europa absagen.