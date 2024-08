Immer unter den Besten, nie ganz oben

Ehlers/Wickler sind seit 2022 ein Team und hatten sich von Beginn an eine olympische Medaille als ambitioniertes Ziel gesetzt. Dass sie es ins Finale schafften, ist trotzdem eine Überraschung.

Konstant spielten sich die beiden bei Elite-Turnieren in diesem Jahr unter die besten vier, doch zum ganz großen Wurf reichte es nicht. Ehlers selbst sprach vom "Fluch der vierten Plätze". Offenbar war die Form genau zu Olympia auf dem Höhepunkt, auch wenn es nicht zum Gold-Coup reichte.

Wenig Zeit zum Feiern

In Paris zeigte sich das Duo von Beginn an in blendender Verfassung. Im Halbfinale gelang den Deutschen der erste Sieg überhaupt gegen die Olympiasieger von 2021, Anders Berntsen Mol und Christian Sandlie Sörum aus Norwegen, die letztlich Bronze gewannen. Ehlers überragte im Block und steigerte sich auch in vielen anderen Facetten. Sein Partner Wickler war in Aufschlag und Defensive stark - nur im Finale klappte es nicht so gut.

Auch gegen Ahman/Hellvig war die Bilanz vor dem Finale mit nur einem Sieg aus zwölf Spielen schlecht. In der französischen Hauptstadt konnten die Deutschen sie nicht verbessern. Viel Zeit zum Feiern von Silber bleibt den Hamburgern wegen der internationalen Terminplaner nicht. Bereits am Mittwoch beginnt für die beiden die Europameisterschaft in den Niederlanden.