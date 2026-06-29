Für 10.000 Dollar würden viele Tennisspieler gar nicht erst antreten. Es gibt Sportarten, da lassen es sich die Veranstalter eine Stange Geld kosten, um bestimmte Sportler auf ihre Plätze zu locken. Die Sportler sind die Zugpferde. Sie sind es, deretwegen die Menschen in die Stadien kommen, sich beim Radsport an die Straße stellen oder den Fernseher einschalten. Nicht der Sport ist der Star, sondern die Sportlerinnen und Sportler. Daher ist die Entscheidung des IOC nur konsequent, endlich auch die Teilnehmer von olympischen Spielen finanziell am Milliarden-Geschäft partizipieren zu lassen. Dabei wollen die Herrscher der Ringe gerade einmal zwei Prozent ihrer Einnahmen an die Athleten ausschütten.