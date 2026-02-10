Die Olympia-Freude währte nur kurz. Bereits in der Qualifikation des Klassik-Sprints war Endstation für die Thüringer Skilanglauf-Hoffnung Katherine Sauerbrey, in der Endabrechnung landete die 28-Jährige vom SC Steinbach-Hallenberg auf Platz 39. „Ich bin trotzdem stolz auf mich und fühle mich geehrt, dass ich den Sprint laufen durfte“, sagte Sauerbrey. „Beim Rennen hat es sich leider nicht ganz so gut angefühlt, entsprechend fällt das Ergebnis aus.“