Anreise am Dienstag mit dem Flugzeug und dem Auto, erstes Training am Mittwochmorgen auf der Olympiaanlage in Chateauroux: Sportpistiolen-Weltmeisterin Doreen Vennekamp aus Steinbach-Hallenberg ist rasch eingetaucht in den Olympia-Modus. Die 29-Jährige, die seit 2019 in Südthüringen lebt und in Suhl trainiert, zählt mit ihrer Paradewaffe zu den Mitfavoriten.