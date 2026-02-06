Hey Jungs! Auch wenn die Handball-EM schon ein paar Tage lang Geschichte ist – für ein Dankeschön ist es nie zu spät. Hey Jungs! Das, was Trainer Alfred Gislason immer mal wieder zu den Handball-Männern in der Auszeit sagt, ist schon irgendwie Synonym geworden. Synonym für Anfeuerung, Aufmunterung, Kritik und Freude, an dem, was sie tun. Manchmal auch für Enttäuschung. Ich stehle das mal für ein Dankeschön. Hey Jungs, danke für die Fairness. Für den Sports- und Teamgeist. Für das Durchbeißen auch in schier ausweglosen Situationen. Danke für die Krimis, die jene, die von Mord und Totschlag leben, in den Schatten stellen. Und letztendlich für eine geniale Hinleitung zu den Olympischen Spielen.