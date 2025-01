Olympische Spiele Burghardt und ein Winterspiel-Comeback? "Wer weiß..."

Gute Erinnerungen an Tokio

Der eigene Fokus ist in diesem Jahr besonders auf die Leichtathletik-WM vom 13. bis 21. September in Tokio gerichtet. "Mein erstes großes Einzelfinale ist ein großes Ziel. Ich weiß, dass ich richtig schnell laufen kann. Platz elf bei Olympia in Tokio hat mir da die Augen geöffnet. Deshalb ist Tokio für mich ein gutes Pflaster", sagte die Sportlerin von Wacker Burghausen. "Deutsche Sprinterinnen werden zwar immer so sozialisiert, dass ein Einzelfinale weit weg ist, aber das muss es nicht sein. Wenn man seine Bestleistung am Tag x zur Uhrzeit x abruft, dann kann es auch in ein Finale gehen."