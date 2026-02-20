Die Winterspiele biegen auf die Zielgerade ein. Drei Wettkampftage gibt es noch, bevor am Sonntagabend das olympische Feuer erlischt.
Olympische Spiele am Freitag Platzt im Biathlon endlich der Knoten?
Ulrich Klemm 20.02.2026 - 07:30 Uhr
Das Massenstart-Rennen der Männer beginnt um 14.15 Uhr. Rund vier Stunden später sind die Zweierbobs der Frauen erstmals im Einsatz.
