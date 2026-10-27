Olympische Jugendspiele Dakar zeigt, ob Afrika Olympia kann

Sorgen macht einigen Delegationen auch das Klima: Auch nach Ende der Regenzeit bleibt es in Dakar noch wochenlang schwülheiß. Eine Studie warnt vor Wärmebelastung bei den Wettkämpfen. Staub aus der Sahara verschlechtert an manchen Tagen die Luftqualität Dakars drastisch.

Wie ungewohnt die Bedingungen sein können, zeigt etwa ein Schreiben des US-Bogenschützenverbands an Athleten und Eltern, in dem er sie auf einfache Gruppenschlafsäle ohne Klimaanlagen, mit begrenztem Warmwasser und Hockklos vorbereitet. "Die Olympischen Jugendspiele in Dakar 2026 werden ein einzigartiges und bereicherndes Erlebnis sein, bei dem Wachstum, Erfahrungsgewinn und Entwicklung im Mittelpunkt stehen", heißt es darin. "Die Bedingungen werden schlicht sein und könnten sich negativ auf die Leistungsfähigkeit auswirken."

Die Zukunft der Jugendspiele ist ungewiss

2010 begann die Geschichte der Jugendspiele in Singapur, es folgten zwei weitere Sommer- und vier Winter-Ausgaben. Für 2028 sind noch einmal Jugend-Winterspiele in Italien angesetzt.

Wie es danach weitergeht, ist offen. Das IOC hat die Vergabe für 2030 zuletzt gestoppt. Eine Befragung der Nationalen Olympischen Komitees zum Ziel der Spiele habe kein klares Ergebnis erzielt, hieß es.

"Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass wir innehalten und grundlegend darüber nachdenken müssen, warum wir die Olympischen Jugendspiele veranstalten. Dabei haben wir festgestellt, dass es innerhalb der gesamten Bewegung an einem einheitlichen Ansatz mangelt", sagte Coventry.

Für Afrikas olympische Ambitionen soll Dakar jedenfalls erst der Anfang sein. "Die Fackel hat 130 Jahre gebraucht, um hierher zu kommen. Sie wird nicht wieder umkehren", hofft Senegals Präsident Faye.