Mpf – Küsschen. Igitt. Ein Genuss ist es nun wirklich nicht, einen echten Frosch zu küssen. Nass, klebrig und kalt. Nö, das muss ich nicht haben und habe es deshalb auch noch nie getan. Und trotzdem bin ich hin und weg, sobald ich einen Frosch entdecke. Nicht nur, weil die Tierchen so ein breites Maul haben (das lässt mich immer vermuten, sie würden lächeln und das hebt im Gegenzug meine Laune). Nein, meine Intention ist es, mir einen Prinzen an Land zu ziehen. Einen mit viel Geld, einem Schloss und einer goldenen Krone. Naja, irgend so was halt. Es ist kein Geheimnis, dass es damit bis jetzt nicht geklappt hat.