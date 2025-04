Die deutsche Langlauf-Olympiasiegerin Katharina Hennig hat geheiratet und geht im Olympia-Winter mit einem neuen Namen an den Start. Hennig heiratete vor rund 75 Gästen auf einem Jagdschloss in Hindelang im Allgäu ihren langjährigen Partner Christian Dotzler und wird künftig als Katharina Hennig-Dotzler an den Start gehen. Die Trauung am Karsamstag bestätigte die 28-Jährige der „Freien Presse“ aus Chemnitz.