Garmisch-Partenkirchen - Die ehemalige Skirennläuferin Maria Riesch hat sich bewusst gegen eigene Kinder entschieden. "Während meiner aktiven Karriere dachte ich: Wenn ich irgendwann mit dem Skifahren aufhöre, will ich schon eine Familie haben", sagte die 41-Jährige der "Bild"-Zeitung. Doch nach dem Karriereende habe sie ihre neue Freiheit genossen. Sie habe zunächst gedacht, der Mutterwunsch käme nach ein paar Jahren. "Aber er kam nicht."