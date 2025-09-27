Günter Netzer, Johann Cruyff, Kazimierz Deyna – Namen, die für eine ganze Epoche des Weltfußballs stehen. Sie alle waren in den 70er-Jahren Regisseure auf dem Rasen, Strategen mit Ballgefühl und Weitblick; Spieler, die Partien wie Schachmeister lenkten. Und doch gibt es einen, der in ihrer Reihe oft fehlt, obwohl er es verdient hätte: Reinhard Häfner. Der Sonneberger Spielmacher vereinte Eleganz und Übersicht, feierte Titel mit Dynamo – und darf sich im Gegensatz zu Netzer und Cruyff sogar Olympiasieger nennen. Ein Genie, das im Schatten der großen Weltstars blieb.
Olympiasieger Reinhard Häfner Sonneberg ehrt seinen berühmtesten Fußballer
Adam Fox 27.09.2025 - 15:00 Uhr