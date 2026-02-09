Der zweitägige Wettkampf, der anschließende Interview-Marathon, die emotionale Achterbahnfahrt der Gefühle als Olympiasieger und die bis weit nach Mitternacht andauernde Feier im Deutschen Haus steckten Max Langenhan am Montagmorgen noch mächtig in den Knochen. Mit verschlafenem Blick, den schweren Kopf und den lädierten Nacken mitunter auf die Hände gestützt, beantwortet er zu früher Stunden zusammen im Trio mit Emma Aicher und Philipp Nawrath schon wieder die vielen Fragen der vielen Journalisten.