Es war ein besonderer Moment, als sich am Montag die Türen des Parksaals im Steigerwaldstadion öffneten. Keine gespannte Stille, sondern eine lebendige Vorfreude erfüllte den Raum. Schülerinnen und Schüler aus dem gesamten Freistaat Thüringen waren auf Einladung der Landesregierung nach Erfurt gekommen, viele von den Sportgymnasien und Sportschulen in Erfurt, Oberhof und Jena, dazu zahlreiche Grundschüler aus allen Teilen des Landes. Sie alle einte die gleiche Erwartung: ihre Olympioniken zu treffen.