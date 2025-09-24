Nach München hat Hamburg als zweiter der vier Kandidaten für eine deutsche Bewerbung um Olympische und Paralympische Spiele ein Referendum terminiert. Der Senat legte den 31. Mai 2026 als Datum für die Abstimmung fest. München bittet bereits am 26. Oktober in diesem Herbst zur Abstimmung, Nordrhein-Westfalen will noch über die Form der Bürgerbeteiligung entscheiden, in Berlin ist kein Referendum geplant.