Olympia: Voigt feiert Gold-Rodler

Tröstende Worte fand Voigt für Merle Fräbel und Toni Eggert, die es ebenso verdient hätten, in der Teamstaffel für Deutschland zu fahren. Auch wenn die Erwartungen andere gewesen seien, hätten sie sich hervorragend präsentiert und mit ihrer Olympiateilnahme Großartiges erreicht: "Ich bin überzeugt, sie werden aus den Spielen von Cortina neue Stärke und Zuversicht und ein erneutes Lächeln gewinnen."