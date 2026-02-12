Erfurt/Cortina (dpa/th) - Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) hat den deutschen Rodlern zum Gold in der Teamstaffel gratuliert. Dajana Eitberger, Magdalena Matschina, Julia Taubitz, Max Langenhan sowie Tobias Wendl und Tobias Arlt hätten einen überragenden Wettkampf gezeigt, so Voigt. "Unsere Thüringer Athleten – ob waschechte Landeskinder oder hier lebend und trainierend – haben dem Kufensport einen weiteren Schub verliehen."
Olympia Voigt feiert Gold-Rodler
dpa 12.02.2026 - 20:29 Uhr