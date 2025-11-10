Das Essen muss der Knaller gewesen sein. „Es war das erste Mal, dass sich kein Athlet über das Essen beschwert hat“, gab Bundestrainer Patric Leitner einen kleinen Einblick in die kulinarischen Genüsse. Jene Genüsse, die sich das Rennrodel-Nationalteam während des Lehrgangs auf der Olympiabahn in Cortina samt abschließendem ersten Qualirennen für den sportlichen Höhepunkt im Februar natürlich gerne gefallen ließ. Manch einer soll sich sogar den einen oder anderen guten Wein haben schmecken lassen oder eine neue Lieblingspizza für sich entdeckt haben.