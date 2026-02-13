Nehmen wir den Bus TC-CO-AS oder TC-CO-06? Oder doch TC-CO-3B und steigen um in CO-1A? Nach ein paar Tagen ist uns die sicherlich gut durchdachte Transport-App dieser dezentralen Winterspiele noch immer ein kleines Rätsel. Hinter TC und CO verstecken sich Toblach und Cortina – ja, das haben wir gelernt. Wie SON, HBN, SLZ oder SHL daheim. Ebenso, dass nicht jeder Bus an jeder Haltestelle hält, dass man von Toblach bis Mailand acht Stunden benötigt und lieber darauf verzichtet. Und dass der Bus TC-CO-06, der nahe unserer Unterkunft nach Cortina startet, immer pünktlich losfährt und im Olympia-Ort meist planmäßig an der Kirche im Stadtzentrum ankommt. Zurück aber ist es betreffs der fristgemäßen Abfahrt eine Lotterie.