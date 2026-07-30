Der Thüringer Geher Jonathan Hilbert hat mit emotionalen Worten über seine Fortschritte im Kampf gegen die Depression berichtet. „Nach mittlerweile drei Monaten Stillstand und Innehalten geht es mir besser“, schrieb der Olympia-Silbermedaillengewinner von Tokio 2021 über 50 Kilometer in einem Instagram-Beitrag. Im August des vergangenen Jahres hatte der 31-Jährige seine Erkrankung erstmals öffentlich gemacht, im Mai berichtete er dann von einer Rückkehr der Depression. Daraufhin zog er sich vorerst aus dem Leistungssport zurück.