Der Thüringer Wald schafft einen optimalen Start bei den olympischen Rodelwettbewerben: Max Langenhan liegt nach dem ersten von vier Durchgängen auf Platz 1. Der 26-Jährige aus Friedrichroda ging als erster Starter in den Eiskanal von Cortina und hielt den ersten Platz bis zum Schluss, mit 35 Tausendstel Vorsprung vor Jonas Müller aus Österreich. Langenhans saubere Fahrt mit einer Zeit von 52,924 Sekunden bedeutet gleichzeitig Bahnrekord.