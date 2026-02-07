Max Langenhan geht als Erster ins Medaillenrennen der Rodler am Sonntag im Eiskanal von Cortina. Der 26-Jährige aus Ernstroda bei Friedrichroda kämpfte sich in den ersten beiden Durchgängen in zwei traumhaften Läufen auf Platz 1. Rund sechzehn Hundertstel trennen den Mann aus dem Thüringer Wald von zweitplatzierten Österreicher Jonas Müller. Damit hat Langenhan eine Super-Ausgangslage für die entscheidenden Läufe. Gold ist zum Greifen.