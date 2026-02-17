Nach dem Vorrunden-Aus des deutschen Eisschnelllauf-Verfolgungsteams mit dem Erfurter Routinier Patrick Beckert gibt es am Dienstag aus Thüringer Sicht nur eine Olympia-Entscheidung mit freistaatlicher Beteiligung. In der Biathlon-Staffel ab 14.30 Uhr ist Philipp Horn vom SV Eintracht Frankenhain als Schlussläufer dabei, an seiner Seite starten mit David Zobel und Justus Strelow zwei weitere Asse aus der Oberhofer Trainingsgruppe. Der Schleusinger Lucas Fratzscher wurde nicht berufen. Damit sind die Winterspiele für den 31-Jährigen beendet, für das Massenstartrennen am Freitag ist er nicht qualifiziert.