Was macht Beach Sprint so anspruchsvoll?

Hinter der Sportart mit dem lässigen Surfer-Lifestyle steckt ein taktisch anspruchsvoller Wettkampf. Ein Rennen kann bereits beim Start entschieden werden. Wer schneller zum Boot kommt, hat einen Vorteil – muss diesen aber auf dem Wasser und beim Zielsprint verteidigen. Auch die Position auf dem Kurs ist wichtig: Wellen und Wind können einzelne Bahnen unterschiedlich stark beeinflussen. Anspruchsvoll ist auch die Wende um die Boje.

Wie steht es um die deutschen Medaillenchancen?

Im Mixed-Doppelzweier ist Deutschland amtierender Europameister im Beach Sprint, im Männer-Solo gab es zuletzt Bronze. Beide Boote schielen auch bei der WM auf die Medaillen. "Es kann alles passieren, weil es super eng ist und ein Fehler schon das Ende bedeuten kann. Vor allem durch die Olympia-Premiere wird alles enger. Aber unsere Paradeboote haben wir schon die Ambition in Richtung der Medaillen mitzufahren", sagte Bretting.