Man muss kein Hellseher sein und prognostizieren, dass die Spiele in Paris als ein Tiefpunkt in die deutsche Sportgeschichte eingehen werden. Rang zehn in der Medaillenwertung am Montagabend nach weit der Hälfte der 329 Wettkämpfe mit mickrigen 15 Plaketten, kurz vor Rumänien, Ungarn und Irland, sind Beleg für den Niedergang des deutschen Spitzensports. Zum Vergleich: 2021 in Tokio erkämpften die Athleten in schwarz-rot-gold noch 39 Medaillen. Diesmal, bei diesen grandiosen Spielen von Paris, wird es am Ende womöglich nur noch rund die Hälfte sein. Was für ein Absturz!