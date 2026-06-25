Olympia-Kick in Erlau: Olympiasieger, Regenschirme und Melone

Der SV Grün-Weiß hat sich wie sechs andere Vereine für das Spiel beworben. In Abstimmung mit den Sportlern fiel die Wahl auf Erlau. Für die Organisation und Ausrichtung des Benefizspiels benötig das Hilfswerk einen starken, zuverlässigen Partner, denn ein Stadion oder einen Sportplatz und viele fleißige Helfer hat das Hilfswerk nicht. Der ausrichtende Verein wiederum, der die Einnahmen komplett durchreicht, hat ein ganz besonderes Event, bekommt beste Werbung und verbucht einen großen Imagegewinn.

Für wen ist das Spiel besonders?

Für Christopher Grotheer und Lucas Fratzscher. Der Skeleton-Pilot, der seine Karriere mit zwei Olympia-Bronzemedaillen in Cortina beendet hat, lebt mit seiner Familie in Erlau. Biathlet Lucas Fratzscher stammt aus Schleusingen. Erlau ist ein Ortsteil von Schleusingen.

Wie oft wurde der Olympiakick schon durchgeführt?

Das Benefizspiel fand erstmals im Sommer 2002 nach den Olympischen Winterspielen in Salt Lake City statt. Die Idee zu der Partie hatten die Sportredakteure unserer Zeitung. Erster Gastgeber war vor 20 Jahren der FC Barchfeld. 3500 Zuschauer waren damals Augenzeugen! Die weiteren Stationen: Floh/Seligenthal 2006, Römhild 2010, Effelder 2014, Herpf 2018 und Zella-Mehlis 2026. Nun folgt Nummer 7.

Bereits mehrfach beim Olympia-Kick dabei: Erik Lesser. Foto: Gerhard König (Archiv)

Was ist „Freies Wort hilft – Miteinander, Füreinander“?

Das im Jahr 2001 gegründete Hilfswerk unserer Zeitung unterstützt unverschuldet in Not geratene Menschen. Über drei Millionen Euro an Spenden hat der Verein seither generiert. Der Olympia-Kick in Zella-Mehlis brachte rund 16.000 Euro in die Kassen des Hilfswerkes. Ein großes Dankeschön geht an alle Sponsoren, die den Olympia-Kick in Erlau tatkräftig unterstützen.

Wo befindet sich der Sportkomplex „Willi Büttner“ in Erlau? Und wo kann man parken?

Der schöne, kleine Sportplatz liegt direkt an der Hauptstraße in Erlau. Die Fans sind direkt an den Assen dran, zwischen Geländer und Spielfläche ist nur ein Meter Abstand. Die Landesstraße L 3247 verbindet Suhl und Schleusingen. Parkplätze sind auf einem nahe der Arena liegenden Gelände verfügbar. Die Feuerwehr wird die Zuschauer leiten.

Diese Asse sind in Erlau dabei

Rennrodeln:

Max Langenhan, Paul Gubitz, Valentin Steudte Bob:

Maximilian Arndt Skeleton:

Christopher Grotheer, Ludwig Mannhardt Biathlon:

Erik Lesser, Philipp Horn, Lucas Fratzscher, David Zobel, Danilo Riethmüller, Simon Kaiser, Karl Julian Schütze Skilanglauf/Biathlon:

Jens Filbrich Eisschnelllauf

: Patrick Beckert Skispringen:

Stephan Hocke