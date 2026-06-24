Olympia-Kick in Erlau: „Frankreich ist mein WM-Favorit“

Wir spielen vor dem Krafttraining immer zur Erwärmung Fußball, natürlich in der Halle. Das sind heiße Partien, denn wir spielen immer Jung gegen Alt. Die Jungen streben auf, aber die Alten haben es noch im Griff. Wir spielen gerne und oft, aber kontaktlos. Denn es sollte sich niemand verletzen. Und das gilt auch für das Benefizspiel in Erlau.