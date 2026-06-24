Olympia-Kick in Erlau: „Frankreich ist mein WM-Favorit“

David Zobel ist nicht nur großer Fan des FC Bayern, er spielt auch selbst sehr gerne Fußball. Deshalb ist es für den mittlerweile 30-Jährigen ein Bedürfnis, beim Olympia-Kick dabei zu sein.
Am Samstag (15 Uhr) steigt der siebte Olympia-Kick für das Hilfswerk unserer Zeitung. Wiederholt treten namhafte Wintersportler für den guten Zweck an. Dabei: Biathlet David Zobel.
David Zobel ist nicht nur großer Fan des FC Bayern, er spielt auch selbst sehr gerne Fußball. Deshalb ist es für den mittlerweile 30-Jährigen ein Bedürfnis, beim Olympia-Kick dabei zu sein.
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Herr Zobel, wie läuft die aktuelle Vorbereitung auf die neue Saison?
Das Training läuft gut. Der Juni ist immer schön, da wir einfach nur daheim in Oberhof arbeiten und trainieren, ohne irgendwo hinfahren zu müssen. Aktuell ist es wegen der Hitze etwas speziell, aber zum Glück sind die Umfänge in dieser Woche reduziert.
Ist Fußball Bestandteil des Trainings?
Wir spielen vor dem Krafttraining immer zur Erwärmung Fußball, natürlich in der Halle. Das sind heiße Partien, denn wir spielen immer Jung gegen Alt. Die Jungen streben auf, aber die Alten haben es noch im Griff. Wir spielen gerne und oft, aber kontaktlos. Denn es sollte sich niemand verletzen. Und das gilt auch für das Benefizspiel in Erlau.
Wie groß ist die Vorfreude auf den Olympia-Kick am Samstag?
Sehr groß, wenngleich es sehr heiß werden soll. Großfeld sind die meisten von uns nicht gewöhnt. Ich habe bis zur B-Jugend daheim im Verein gespielt und könnte meinen Mitspielern in Erlau vielleicht noch ein paar taktische Hinweise geben. Aber der Spaß soll ja im Vordergrund stehen.
Wie intensiv verfolgen Sie die Fußball-WM?
Die Spiele sind bekanntlich meist spät am Abend und in der Nacht. In der Woche ist es mein Klassiker, dass ich mir beim ausgiebigen Frühstück die Zusammenfassungen der Reihe nach auf YouTube anschaue. Nach Russland und Katar ist die USA nun auch kein typisches Fußballland, doch das Turnier läuft gut, die Fans und die Stimmung sind klasse.
Wer wird Weltmeister?
Frankreich ist für mich der große Favorit. Und natürlich Deutschland. Leider könnten beide Teams schon im Achtelfinale aufeinandertreffen.
Haben Sie einen Lieblingsspieler?
Kimmich.
Wie geht das Spiel in Erlau aus?
5:5.