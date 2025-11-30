Die beiden deutschen Doppelsitzer-Duos Hannes Orlamünder/Paul Gubitz und Dajana Eitberger/Magdalena Matschina haben beim Olympischen Test-Event der Rennrodlerinnen und Rennrodler in Cortina d’Ampezzo die ersten Duftmarken gesetzt und Siege eingefahren. Damit sicherten sie sich schon eine Woche vor Beginn der Weltcupsaison wichtige Punkte im Kampf um die begehrten Olympia-Tickets. Anschließend sorgten auch Merle Fräbel und Julia Taubitz im Einsitzer mit einem deutschen Doppelsieg für erste Ausrufezeichen.