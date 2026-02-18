Große Schuhe und mögliche Penis-Tricks

Auch bei den Spielen in Italien stand die Kleidung der Skispringer schon im Fokus. Der Österreicher Daniel Tschofenig wurde beim Springen auf der Großschanze in Predazzo aber nicht etwa wegen eines regelwidrigen Anzugs disqualifiziert, sondern wegen einer nicht zulässigen Schuhgröße.

Die Regeln des Weltverbands Fis zur Vermessung der Athleten und der damit verbundenen Bestimmung der Größe ihrer Anzüge sind aber auch in Norditalien immer wieder Thema. "Zumindest theoretisch gibt es die Möglichkeit zur Manipulation", sagte Sportdirektor Horst Hüttel vom Deutschen Skiverband angesprochen auf mögliche Penis-Tricksereien. Daher müsse man handeln.

Während der Vierschanzentournee rund um den Jahreswechsel hatte die "Bild" berichtet, es solle Sportler geben, die für ein paar Millimeter mehr Stoff zu Hyaluronsäure gegriffen hätten, um vor der Messung ihren Penis aufzuspritzen. Denn: Je mehr Stoff an der richtigen Stelle, desto mehr Auftrieb ist möglich.

Punktrichter-Ärger im Eiskunstlauf

Das deutsche Eiskunstlauf-Duo Annika Hocke und Robert Kunkel haderte schon nach dem Kurzprogramm mit den Bewertungen der Punktrichter - und legte nach der Kür mit Kritik noch mal nach. Es habe bei diesen Spielen "ein paar zu hinterfragende Entscheidungen" gegeben, sagte Kunkel.

Gemeint gewesen sein dürfte damit auch die umstrittene Eistanz-Entscheidung zugunsten der Franzosen Laurence Fournier Beaudry und Guillaume Cizeron, bei der die französische Preisrichterin Jézabel Dabouis deutlich vom Jury-Durchschnitt abgewichen war und so für reichlich Empörung gesorgt hatte.

Wären sie ihr Programm während der ganzen Saison schon dreimal so gelaufen, hätten sie womöglich zehn oder fünf Punkte mehr bekommen, mutmaßte der 26-jährige Kunkel mit Blick auf die eigene Performance im Paarlauf.

Laut Partnerin Hocke, mit der Kunkel letztlich auf Platz zehn gelandet war, ein generelles Olympia-Dilemma. Es sei schon öfter vorgekommen, dass das beste Programm des Tages nicht die meisten Punkte bekommen habe. "Ich glaube, das ist ein Problem im Eiskunstlaufen, was wir alle kennen, dass die Saison mitbewertet wird, der Name mitbewertet wird und eben nicht nur der Tag."